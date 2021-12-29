خالد منتصر لـ عبدالله رشدي: تُحرم الصداقة.. وتحلل نكاح السبايا

/669128/خالد-منتصر-لـ-عبدالله-رشدي-تحرم-الصداقة-وتحلل-نكاح-السبايا

علق الدكتور خالد منتصر، الكاتب الصحفي، على مسألة الصداقة بين الشاب والفتاة والتى سبق أن حرم وجودها الداعية عبدالله رشدي.

دوت الخليج

خالد منتصر: اندهش ممن يقول إن للسبايا احتياجات والمفروض أن تُلبى

وقال الدكتور خالد منتصر، الكاتب الصحفي:" اندهش ممن يقول إن للسبايا احتياجات والمفروض أن تُلبى وبين من يستنكر الصداقة".

وتابع خالد منتصر، حديثه قائلًا:" هذا يُرد عليه بسؤال، فـ«هل ممارسة نكاح السبايا هي الحلال؟

علق الدكتور خالد منتصر، عن مسألة الاحتفال برأس السنة الميلادية، وما يتصل بتقديم التهنئة للأخوة المسيحين رادًا عن الأقاويل التى ترددت بشأن ذلك.

الكاتب الصحفي خالد منتصر معلقًا عن تهنئة المسيحيين

هذا وعلق الدكتور خالد منتصر، على عدم تهنئة المسيحيين يفتح باب فتن طائفية، حيث أكد أننا نعيش فى دولة مدنية حديثة، تفصل بين الدين والسياسية، فلابد أن نتعامل كمواطنين طبقًا لمبدء المواطنة وهو عمود أساسي من أعمدة الدولة الحديثة، التى تقوم على المواطنة واحترام القانون وأن الكفاءة هى التى تحكم وليس الدين أو الجنس أو العرق".

كما أشار إلى أن مسألة التهنئة المقدمة إلى الإخوة المسيحيين أمر لا يختص بالنقاش بشأن العقيدة، ولكن انطلاقًا من كونه مواطن وله كامل الأهلية والاحتفال بما يراه مناسبًا له، أهنئه كمواطن ولا أناقشه فى تفاصيل عقيدته ولماذا اختار لأن جميع الأديان بها جزء غيبي لا يخضع لمناقشات عقائدية".