/669130/بمناسبة-الكريسماس-رئيس-الوزراء رفع-درجات-الاستعداد-القصوى-في-جميع-المحافظات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بتوجيه أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة، والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما وجه التهنئة لجموع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير على المصريين جميعا، وأن يشهد إعلان خلاص البشرية كلها من جائحة " كورونا" نهائيا.

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رئيس الوزراء: رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المحافظات

وبهذه المناسبات، شدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المحافظات، مع تفعيل غرف الأزمات؛ تحسبا لوقوع أية طوارئ، والتعامل معها على الفور.

وخلال حديثه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته البالغة بالأسبوع التاريخي الذي شهدته محافظات الصعيد خلال الأيام الماضية؛ فلأول مرة يخصص رئيس للدولة أسبوعا لافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق إقليم الصعيد، موجها الشكر في هذا الصدد للرئيس السيسي، الذي وضع ملف تنمية الصعيد وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيه على أجندة أولويات العمل، كما حظي باهتمام كبير ومتابعة دورية من الرئيس.

رئيس الوزراء: هذه الزيارة كان لها الفضل الكبير في تسليط الضوء على تفاصيل المشروعات التي جار تنفيذها

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن هذه الزيارة كان لها الفضل الكبير في تسليط الضوء على تفاصيل المشروعات التي تم وجار تنفيذها بتلك المحافظات، معربا في الوقت نفسه عن تقديره لكل الوزارات المعنية التي بذلت جهودا كبيرة في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، كما وجه الشكر لكل من أسهم في إخراج احتفاليات الافتتاحات الرئاسية بهذه الصورة المشرفة، مطالبا الوزراء باستمرار بذل قصارى جهودهم خلال الفترة المقبلة، سعيا لتحقيق طموحات الشعب المصري.

وفي السياق نفسه، عبر مدبولي عن عميق امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي حرص على استكمال مراحل المشروع القومي العملاق "توشكى"، كما وجه الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الشركات العاملة في هذا المشروع على جهودهم المبذولة في هذا المشروع الحيوي بجنوب الوادي، لافتا إلى الفوائد الجمة التي سيجنيها الشعب المصري كله من هذا المشروع، التي تتمثل في إضافة مساحات زراعية جديدة لزيادة الرقعة الزراعية لتصبح أراضي جاهزة للاستغلال الأمثل، وهو ما يسهم في توفير المنتجات الزراعية، فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري، مؤكدا أن مشروعات استصلاح الأراضي، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون بين وزارات الدفاع والموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي في كل ربوع الجمهورية، والتي تشمل مناطق الدلتا والوادي وسيناء وتوشكى ومختلف المناطق الأخرى، من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية الحقيقية المنشودة للأجيال المقبلة.

كما عبر رئيس الوزراء عن خالص شكره لوزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، على الجهود المبذولة في المشروعات الكبرى التي تم افتتاحها خلال "أسبوع الصعيد"، كما وجه الشكر لكل العاملين في الوزارات المعنية، على ما بذلوه من جهود في تلك المشروعات التي تم افتتاحها.