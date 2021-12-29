بشرى تكشف لـ دوت الخليج كواليس دورها في وادي الجن:« تجربة صعبة بسبب اللغة العربية الفصحى»

/669119/بشرى-تكشف-لـ-تحيا-مصر-كواليس-دورها-في-وادي-الجن-تجربة-صعبة-بسبب-اللغة-العربية-الفصحى

حقق مسلسل “وادي الجن” نجاح كبير في فترة عرضه، وتفاعل الكثيرون مع المسلسل لأنه يميل إلي الغموض والإثارة بشكل كبير.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تصريحات بعض الفنانين القائمين بالعمل وأبرزهم الفنانة بشرى وذلك خلال السطور التالية.

دور بشرى في مسلسل وادي الجن

صرحت الفنانة بشري ببعض التفاصيل عن الجزء الأول من مسلسل وادي الجن مشيرة إلي أن التجربة كانت صعبة بشكل كبير قائلة:”التجربة كانت صعبة وكمان دوري كان باللغة العربية الفصحى وحصلنا عكوسات كتيرو بسبب الكورونا”.

وأشارت أنهم بالرغم من الصعوبات التي واجهوها تمكنوا من تحقيق نجاح كبير في الجزء الأول قائلة:”أول ما ابتدينا شغل عليه دخلت الكورونا وعطلتنا جداً لكن الحمد لله قدرنا نوصل بالجزء الأول للنجاح اللي حققه”.

مردفة :”دلوقتي على وشك تسليم الجزء التاني ان شاء الله عشان الناس بدأت تسأل عليه ومهتمين بيه جداً”.

النجاح الكبير لمسلسل وادي الجن

وقامت بالتصريح علي أن نجاح أي عمل يكون شئ غير متوقع قائلة:”مفيش حد بيبقى متوقع نجاح كبير لمغامرة من النوع ده بس كان عندنا أمل”.

مضيفة أن انضباط كل القائمين على العمل هو السبب في توقعهم بتحقيق المسلسل نجاح كبير قائلة:” كان عندنا أمل إن بالعمل الجد و الألتزام و الإنضباط هنوصل ومخرج العمل راجل دقيق جداً وبيشتغل بمنهجية وبأسلوب علمي وكل فريق العمل بيشتغلوا بنفس الطريقة دي، ده سهل العملية كتير جداً اننا ممكن نتنبأ انه يعجب الناس”.

مضيفة:”بس النجاح الكبير اللي حصل فيه والترقب ده مكناش طبعا متوقعينه”.

الموسم الجديد من مسلسل وادي الجن

كما قامت بشرى بالتصريح عن معاد عرض الموسم الثاني من وادي الجن قائلة: “ هيكون في شهر يناير”.

وأضافت:”أنا بظهر في الجزء التاني من وادي الجن و ان شاء الله يبقي حاجة جديدة ونكمل نجاح الجزء الأول”.

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بشرى تدخل في حالة اكتئاب بسبب فيلم 67

وأضافت بشرى خلال الجزء الثانى من لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة قائلة :" موهبتى أقوى من أنى أرضخ للتحرش من أى حد ، مشيرة إلى أن المخرج محمد دياب عندما أوشكنا علي الانتهاء من تصوير فيلم " ٦٧٨ " قال لها خلاص انتى هتتجوزى بعد كام يوم ولازم تخرجى من شخصيتك في الفيلم، زوجك ما لهوش ذنب ، كما أكدت نيللي كريم نفس الكلام لها.

كما صرحت الفنانة بشرى خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي، عن رغبتها في التعاون مع النجمة روبي في دويتو غنائي، نظرًا لخفة دم الأخيرة.