/669121/برلماني-الرئيس-السيسي-أحيا-أمل-الصعايدة-والحد-من-هجرة-أبنائهم

قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، وأمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن في أسيوط، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصعيد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، لم يسبق لها مثيل.

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وأضاف الكحيلي في بيان له، اليوم، الأربعاء، أن جولة الرئيس في عدد من محافظات الوجه القبلي، أحيا الأمل لدى كل أبناء الصعيد الذين يبحثون عن فرصة عمل، وجعلهم يوقنون أن الدولة المصرية أخيرا حولت تنمية الصعيد إلى واقع ملموس، ما يحد من هجرة أبناء الإقليم إلى محافظات أو بلدان أخرى بحثاً عن لقمة العيش.

مصطفى الكحيلي: توجيهات الرئيس السيسي دائماً حريصة على بناء الإنسان

وأكد أن المشروعات التنموية ورفع كفاءة البنية التحتية، جعلت أهل الصعيد يشعرون فعلا بحياة كريمة، حيث لن يعاني الإقليم لاحقا من مشكلات الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي، فضلاً عن التطوير الأكبر بدخول الغاز الطبيعي إلى القرى.

وأشار إلى أن الدولة اهتمت ببناء وتطوير المدارس في الصعيد، ولم تغفل أيضاً الجانب الثقافي وافتتحت أول مكتبة لحياة كريمة في محافظة قنا، لرفع الوعى لدى البراعم والشباب.

واختتم الكحيلي بيانه، الذي جاء تعقيباً على انتهاء زيارة الرئيس السيسي إلى محافظات الصعيد وافتتاح عدد من المشروعات القومية قائلاً: "نحن الآن في دولة تعرف جيدا قيمة الإنسان وحقوقه"، منوها أن توجيهات الرئيس السيسي دائماً حريصة على بناء الإنسان والدولة وتوفير حياة كريمة لكل أهل مصر.