/669122/خاص-شيكابالا-يطلب-الرحيل-من-الزمالك-بعد-أزمة-العقد-ويتلقى-عرضين

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تلقي اللاعب عرضين حول الرحيل عن الزمالك خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد أن الفهد الأسمر طلب الرحيل عن الزمالك مع أزمة عقده الأخيرة التي تحدث عنها بالأمس خلال بيان أصدره، بأن تم تغير بنود عقده من لجنة حسين لبيب السابقة،عكس ما كان متفق عليه.

وكشف المصدر أن اللاعب تلقى عرضين من الدوري المصري للرحيل عن الزمالك خلال الفترة القادمة بمبالخ مميزة، كما أشار أنه كان يمتلك عرض من الدوري القطري في بداية الموسم وكان سيتقاضى مليون دولار في الموسم وهو ما رفضه اللاعب بسبب تمسكه باللعب للزمالك.

وخرج شيكابالا ببيان يتسائل فيه حول تغير بنود عقده الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز، ويتهم فيها لجنة حسين لبيب السابقة بتسببها في ذلك الأمر.

وقال شيكابالا خلال بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: طوال مشواري مع نادي الزمالك، لم أعتبر نفسي يومًا لاعبًا محترفًا، بل اعتبرت ومازالت أعتبر نفسي ابنًا من أبنائه الأوفياء، وواحدًا من جماهيره المخلصة.

وأكمل: “وخلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات، حبًا في كيان يعيش بداخلنا”.

حسين السيد يهاجم شيكابالا: «عقدك تم توقيعه من سنة لم تتذكر غير الأن»

تحدث حسين السيد المشرف السابق على كرة القدم بنادي الزمالك، حول بيان شيكابالا الذي أصدره حول تغير بنود عقد الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز.

وقال حسين السيد في تصريحات تلفيزيونية: "وقعت عقدين في فترة اللواء عماد عبد العزيز مع شيكابالا ويوسف أوباما، وبعدها عندما تم تعييني عضو في لجنة حسين لبيب لم نتطرق لعقود شيكابالا".

وأكمل: "شيكابالا وقع في البداية على بياض في ديسمبر العام الماضي، لكن بعدما استلمنا النادي في شهر مايو الماضي، كانت جميع العقود مكتوبة بكل تفاصيلها، وتم توثيقها في اتحاد الكرة".

وأختتم قائلاً: "عقدك تم توقيعه قبل سنة كاملة من هذه اللحظة، هل لم تعرف بنود عقدك أو تتذكر إلا الآن؟”.