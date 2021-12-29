طارق العشري يتولى تدريب طلائع الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش، التعاقد مع طارق العشري مدرباً جديداً للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي تعاقد إدارة طلائع الجيش مع طارق العشري مدرباً للفريق خلفاً لأحمد عبد العزيز الذي تولى قيادة الفريق بشكل مؤقت بعد رحيل عبد الحميد بسيوني.

وكان عبد الحميد بسيوني قد بدأ الموسم مع فريق طلائع الجيش ورحل بسبب سوء النتائج، ليتم تعيين مساعدة أحمد عبد العزيز بشكل مؤقت وأكمل المهمة بنجاح، ثم جاء التعاقد مع طارق العشري.

يذكر أن طارق العشري كان قد تولى تدريب الفريق من قبل ورحل بسبب سوء النتائج.

ويعاون طارق العشري كلا من، محمود عطا مدرب عام، وأحمد عبد العزيز مدرب، وسيد السويركي مدرب حراس مرمى، والعميد أحمد المهدي مديراً للكرة.

كما يتواجد يسري عرفان مدير إداري، ومحمد مختار مدير شئون لاعبين، والدكتور أحمد عبد الحليم كامل مخطط أحمال.

طارق العشري: فيوتشر وفاركو مفاجأة الدوري.. وبيراميدز يستطيع منافسة الأهلي على الدوري

أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش السابق، أن بيراميدز يمتلك مقومات الفوز باللقب والمنافسة على الدوري المصري، ولكن لابد من التركيز من أجل حسم هذا الأمر.

وأضاف خلال تصريحات تيلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "إيهاب جلال يقدم مستيوات جيدة مع فريق بيراميدز وبرغم التعادل الأخير أمام إنبي إلا أن الفريق يستطيع تحقيق الفوز ببطولة الدوري بشرط التركيز الشديد خلال المباريات مع الفريق المتوسطة والتي في مؤخرة الجدول".

طارق العشري

وزاد "الاتحاد السكندري عاد من جديد ليثبت اقدامة وفاز على المصري البورسعيد في المباراة الأخيرة، وبرغم من نهايتها بهدف نظيف إلا أنها كانت من أفضل مباريات الدوري المصري، ولدى الاتحاد المهاجم المتميز مابولولو يقدم مستيوات جيدة، وكانت مباراة قوية بالرغم من البداية المتعثرة للاتحاد إلا أنه عاد من جديد وفاز على المصري بهدف نظيف".

وواصل "فيوتشر من الفرق التي تقدم مستيوات ثابتة في بطولة الدوري المصري، وأيضا فاركو وسيكون لهم تواجد بشكل جيد في البطولة وستشهد منافسات قوية وحاسمة خلال الفترة المقبلة، أما عن المراكز المتأخرة فتواجد الإسماعيلي بعيداً عن دائرة المنافسة أمر غريب وعجيب".

وتابع "جماهير الإسماعيلي لديها قلق كبير على الفريق وأمنى العودة للفريق ويحتاجوا إنتصار واحد فقط من أجل الصعود للمراكز المتقدمة، وإذا يم يتم التنظيم الجيد خلال الفترة المقبلة سيكون الأمر صعب للغاية".

واختتم "هناك إجهاد كبير على لاعبي الأهلي الذين شاركوا في البطولة العربية، وهذا سبب ظهور الفريق أمام فيوتشر بهذا الأمر، ومحمد الشناوي لم يقدم مباراة جيدة والإرهاق كان له تأثير كبير على الفريق، وقدر الفرق الكبرى هو المشاركة في العديد من البطولات، وموسيماني يستطيع التعامل مع هذا الأمر بشكل جيد في القادم".