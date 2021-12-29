/669124/أمير-توفيق-يكشف-حقيقة-تفاوض-الأهلي-مع-حسين-فيصل-ورحيل-كهربا-صور

تحدث أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن الأخبار المنتشرة حول تفاوض المارد الأحمر مع حسين فيصل ومهند لاشين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "أن كل الأخبار التي تداولتها الصحف والمواقع بشأن تفاوض الأهلي مع لاشين وفيصل غير صحيحة بالمرة".

وزاد "لم يتم الحديث حول رحيل محمود عبد المنعم كهربا إلى سموحة مقابل الحصول على خدمات حسين فيصل، ونحترم كل اللاعبين ولكن لم يحدث أي تواصل نهائيا".

وواصل "كل الأمور المتعلقة بالصفقات المنتشرة حاليا عارية تمام عن الصحة، ولا نيه للأهلي حول رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأكمل "محمود كهربا من اللاعبين المميزين ويخوض التدريبات مع الفريق بكل جدية ولديه إلتزام كامل خلال الفترة الأخيرة، فمن غير المعقول الحديث عن رحيله حاليا".

وتابع "النادي الأهلي يتعامل مع القنوات الرسمية الخاصة بأي لاعب وسيكون هناك دراسة لكل الجوانب ولمصلحة الفريق في المقام الأول وفقا للرؤية الفنية".

واختتم "مهند لاشين لاعب جيد للغاية، ورغم أنه لاعب جيد ولكن الأهلي يمتلك مجموعة كبيرة وجيدة من اللاعبين ولم يطلب الجهاز الفني التعاقد مع أي لاعب نهائيا".

تعرف على أرقام مباريات الأهلي أمام الأندية السودانية خارج مصر.. رقم سلبي كبير

يستعد النادي الأهلي، لحملة الدفاع عن بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، والبطولة الحادية عشر عبر التاريخ.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأهلى بجانب الهلال والمريخ من السودان، وصن داونز بطل جنوب أفريقيا.

وبرغم الأرقام الجيدة للمارد الأحمر أمام الفريق الجنوب أفريقي، إلا أن مباريات الفريق أمام أندية السودانة مكتملة غير جيدة نهائيا.

أمير توفيق

وتقول الإحصائيات أن النادي الأهلي لم يحقق الفوز على أندية السودان في بطولة دوري أبطال أفريقيا نهائيا.

وكانت آخر مباريات الفريق في السودان البطولة الماضية أمام المريخ وتعادل بهدفين لكل فريق، والمباراة التي قبلها كانت أمام الهلال وانتهت بالتعادل الإيجابيبهدف لكل فريق.

أرقام الأهلي أمام الأندية السودانية غير جيدة خارج مصر، وهذا الأمر سيكون له إهتمام كبير من بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، من أجل كسر العقد التي مازالت مستمرة طوال تاريخ بطولات أفريقيا المختلفة.

لعب النادي الأهلي أمام أندية السودان 13 مباراة من قبل في مختلف البطولات الأفريقية، وكانت نتجية التعادل هي الحاضرة بشكل كبير بواقع 9 تعادلات آخرها العام الماضي.

بينما فاز الفريق في مباراة واحدة فقط، وكانت أمام المريخ السوداني في عام 1993 بكأس الكؤوس الأفريقية.

أما الهزائم فعدد 3 فقط حتى الأن، فسيكون الإعتماد من بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، والذي حقق نتائج جيدة معا لفريق أمام تحدي كبير من أجل عبور هذه الإحصائية التي لا تأتي في صالح أبطال أفريقيا 10 مرات من قبل.