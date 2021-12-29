/669125/تعرف-على-موعد-عودة-الطيران-بين-مصر-والسعودية

يبحث العديد من المهتمين بالسفر والمصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية، عن أحوال الطيران السعودي وآخر الإجراءاتـ، حيث تحصد كما كبيرا من مؤشرات البحث على جوجل، وذلك منذ غلق المطارات السعودية، ووضع قائمة لبعض الدول لحظر الطيران بينهم وبين المملكة والتي كانت من بينهم مصر، الأمر الذي يستعرضه موقع دوت الخليج، القصة الكاملة منذ بدايتها حتى هذه الأيام.

دوت الخليج

الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، أعلنت سريان قرار تعليق القدوم إلى السعودية لـ6 دول وذلك وفق وكالة الأنباء السعودي وهم "إندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام ومصر والهند"، حيث يتطلب الأمر قضاء مدة 14 يومًا خارج هذه الدول للدخول إلى الممكلة العربية السعودية.

وزارة الطيران المدني تجري اتصالات مع مسئوليين سعوديين عن المزاعيد الرسمية لفتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية، وذلك عقب وضع مصر في قائمة تعليق الدول المحظورة ضمن دخول رعاياها في الأراضي السعودية،من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة مع تعاقب الموجات وظهور السلالات المتحورة التي هي أكثر شراسة وأسرع انتشارا بين المواطنين منذ شهر فبراير الماضي 2021 حيث يعمل الفيروس على مهاجمة الأجهزة الحيوية في الجسم وتعمل على إيقاف نشاطها تماما مما يتسبب في تعطيل كافة الأنشطة الحيوية للجسم ويتسبب في الوفاة من تداعيات توقفها عن العمل.

وفق وسائل إعلام عربية أن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية حينها، أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية من تلك الدول لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من كورونا في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.

كذلك قال المصدر إنه تقرر أيضاً تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها، فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يوماً في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة 5 أيام، على جميع الفئات المستثناة للقادمين من هذه الدول، بما في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.

كما أوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً، مع تحذير المواطنين والمقيمين لتجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.