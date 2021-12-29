/669133/بشرى-تكشف-لـ-تحيا-مصرتفاصيل-كليبها-الجديد-في-2022

حقق مسلسل “وادي الجن” نجاح كبير في فترة عرضه، وتفاعل الكثيرون مع المسلسل لأنه يميل إلي الغموض والإثارة بشكل كبير.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تصريحات بعض الفنانين القائمين بالعمل وأبرزهم الفنانة بشرى والتي تفجر مفاجأة بشأن كليبها الجديد وذلك خلال السطور التالية.

كليب بشرى الجديد

صرحت الفنانة بشرى عن تفاصيل كليبها الجديد قائلة:” هو كليب للبنات علي لسان البنات”.

وكشفت عن اسم الكليب قلئلة:” اسم الكليب «حاجة واحدة» وان شاء الله يعجب البنات بالذات”.

مضيفة: “و ان شاء الله يعجب بنات كتير أوي ممكن تحس بالموضوع بتاع الأغنية”.

مردفة: “الكليب من اخراج “محمود رشاد”، كلمات والحان “أحمد البرازيلي”، توزيع “الهامي” وأتمنى التجربة دي تبقي مختلفة.

وعلى جانب آخر تستعد الفنانة بشرى للموسم الثاني من مسلسل وادي الجن، وقد صرحت لموقع دوت الخليج تفاصيل عنه نعرضها لكم في الفقرة القادمة.

الموسم الجديد من مسلسل وادي الجن

كما قامت بشرى بالتصريح عن معاد عرض الموسم الثاني من وادي الجن قائلة: “ هيكون في شهر يناير”.

وأضافت:”أنا بظهر في الجزء التاني من وادي الجن و ان شاء الله يبقي حاجة جديدة ونكمل نجاح الجزء الأول”.

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بشرى تدخل في حالة اكتئاب بسبب فيلم 67

وأضافت بشرى خلال الجزء الثانى من لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة قائلة :" موهبتى أقوى من أنى أرضخ للتحرش من أى حد ، مشيرة إلى أن المخرج محمد دياب عندما أوشكنا علي الانتهاء من تصوير فيلم " ٦٧٨ " قال لها خلاص انتى هتتجوزى بعد كام يوم ولازم تخرجى من شخصيتك في الفيلم، زوجك ما لهوش ذنب ، كما أكدت نيللي كريم نفس الكلام لها.

كما صرحت الفنانة بشرى خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي، عن رغبتها في التعاون مع النجمة روبي في دويتو غنائي، نظرًا لخفة دم الأخيرة.

تداعيات انفصال والدي بشرى عليها

وقالت الفنانة بشرى إن طلاق والديها كان حضاري جدًا وهذا ساعدني كثيرًا واختصر عليّ مشاعر حزينة، وزوج والدتي هو الذي قام بتربيتي وأكن له مشاعر طيبة.

وأضافت بشرى خلال الجزء الثاني من لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنه جاء عليها وقت وألفت أغنية لوالدها ووالدتها بعنوان محصلش نصيب.

بشرى تألف أغنية لوالديها بعد انفصالهما

وتابعت بشرى: ماما وبابا لما سمعوا الأغنية كانوا سعداء، وشعروا أني تصالحت مع نفسي في أزمة الطلاق، ووالدتي قوية جدا ودمها خفيف وأنا طالعة ليها وأخدت منها حاجات كتير، ووالدي كان شديد شوية في الانضباط، ووالدتي كانت اهدى شوية.

وأضافت: اسم بشرى كان عامل لي مشكلة منذ أيام المدرسة فكان الأستاذ سعيد صالح بيقول لي شبرا، وفي المدرسة يقولو لي بشورة لكني سعيدة بالاسم.