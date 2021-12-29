مواعيد مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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يستعد الزمالك لخوض منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا، بعد إجراء قرعة المجموعات بالأمس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الرابعة مع الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي ومواطنه ساجراد إسبيرانسا.

مواعيد مباريات الزمالك

جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022

الجولة 1 | الزمالك × بيترو أتليتكو - مصر - 11/12 فبراير

الجولة 2 | ساجرادا × الزمالك - أنجولا - 18/19 فبراير

الجولة 3 | الوداد × الزمالك - المغرب - 25/26 فبراير

الجولة 4 | الزمالك × الوداد - مصر - 18/19 مارس

الجولة 5 | بيترو أتليتكو × الزمالك - أنجولا - 25/26 مارس

الجولة 6 | الزمالك × ساجرادا - مصر -1/2 أبريل

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا على قتوات “بي إن سبورتس”.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري 13 نقطة.

5-فاركو 13 نقطة

6-سموحة 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- البنك الأهلي 11 نقطة

9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة

10- غزل المحلة 10 نقطة

وخرج شيكابالا ببيان يتسائل فيه حول تغير بنود عقده الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز، ويتهم فيها لجنة حسين لبيب السابقة بتسببها في ذلك الأمر.

وقال شيكابالا خلال بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: طوال مشواري مع نادي الزمالك، لم أعتبر نفسي يومًا لاعبًا محترفًا، بل اعتبرت ومازالت أعتبر نفسي ابنًا من أبنائه الأوفياء، وواحدًا من جماهيره المخلصة.

وأكمل: “وخلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات، حبًا في كيان يعيش بداخلنا”.

حسين السيد يهاجم شيكابالا: «عقدك تم توقيعه من سنة لم تتذكر غير الأن»

تحدث حسين السيد المشرف السابق على كرة القدم بنادي الزمالك، حول بيان شيكابالا الذي أصدره حول تغير بنود عقد الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز.

وقال حسين السيد في تصريحات تلفيزيونية: "وقعت عقدين في فترة اللواء عماد عبد العزيز مع شيكابالا ويوسف أوباما، وبعدها عندما تم تعييني عضو في لجنة حسين لبيب لم نتطرق لعقود شيكابالا".

وأكمل: "شيكابالا وقع في البداية على بياض في ديسمبر العام الماضي، لكن بعدما استلمنا النادي في شهر مايو الماضي، كانت جميع العقود مكتوبة بكل تفاصيلها، وتم توثيقها في اتحاد الكرة".

وأختتم قائلاً: "عقدك تم توقيعه قبل سنة كاملة من هذه اللحظة، هل لم تعرف بنود عقدك أو تتذكر إلا الآن؟”.