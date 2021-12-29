محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 10 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للأهالى

جدة - نرمين السيد - شهد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تسليم 10 عقود تقنين أراضى للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كل الإجراءات الخاصة بالتقنيين وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة هيثم ندا، مسؤول منظومة التقنين الإلكترونية، ومحمود رفعت مسؤول لجنة التقنين، وبدر زيدان مسؤول التعاقدات.





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