محافظ المنيا: استنفار الأجهزة المحلية والمرافق استعدادا للعام الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة؛ استعدادا لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، موجها بإلغاء كل الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية، ومديريات الخدمات، والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كل الخدمات للمواطنين.





ووجه محافظ المنيا بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للإبلاغ الفورى عن أى أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز وإعداد الحدائق العامة وفتحها أمام المواطنين وإعداد معديات النيل سواء العامة أو الخاصة لمواجهة تزايد أعداد المواطنين المتنقلين مع ضرورة مراجعة كل المعدات واللنشات للتأكد من صلاحيتها، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية خاصة بالأماكن التى بها تجمعات، مشددا على رفع كافة الإشغالات ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين، والتنسيق مع أقسام الشرطة ومرفق الإسعاف كل فى نطاقه الجغرافى.

وفى ذات السياق، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة المنشآت الصحية والمرور عليها، وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلى للأطباء، والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

كما وجه وكيل وزارة التموين، بالتأكد من توافر كل المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية بالمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الاغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.