الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بتعديل أقدمية مستشار بقضايا الدولة

جدة - نرمين السيد -

وتضمن القرار المنشور فى الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فى الطعن رقم 11521 لسنة 61 ق.. بجلسة 21/ 4/ 2018، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 2021/10/18.

وبناء على ما عرضه وزير العدل، تقـرر ترجع أقدميه السيد محمد صفوت محمد عبد الرحمن - المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة، فى درجة نائب بالهيئة لتكون اعتبارًا من 2014/8/10 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2014 المقضى بإلغائه ، على أن يكون تاليًا لـ أحمد شحاتة سيد أحمد، وسابقًا على محمد عبدالله عثمان محمد "النائبان بالهيئة" آنذاك.