محافظ الشرقية يعلن الانتهاء من تطوير منطقة القومية بالزقازيق

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن أعمال التطوير الجارية بمنطقتى القومية وفلل الجامعة وشارعى طلبة عويضة والمشير أحمد إسماعيل بمدينة الزقازيق تسير بخطى سريعة طبقا للجدول الزمنى المحدد، وذلك لتوحيد اتجاه حركة السيارات لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة وخلق محاور مرورية جديدة للقضاء على الزحام المرورى بالإضافة إلى أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع لاستعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدينة.





جاء ذلك خلال ترأس غراب اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، وسعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية، والعميد محمد العادلى مدير إدارة الحماية المدنية، والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين، ومديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات رئيس مركز الزقازيق، ورئيس حى ثان ومدير مديرية الطرق ورئيس قطاعات كهرباء الشرقية لتعاونهم فى تذليل كل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمدينة الزقازيق والتواجد الدائم بمواقع العمل، لمتابعة أعمال التطوير وسرعة الانتهاء منها، مؤكدا أن الجهاز التنفيذى للمحافظة لا يدخر جهدا فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد المحافظ على مدير إدارة الحماية المدنية بضرورة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والتراخيص وذلك تطبيقا لأحكام القانون وحفاظا على المبانى والأرواح.