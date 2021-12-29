جامعة حلوان تعقد ملتقى للقضاء على الإدمان الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - تنظم إدارة النشاط العلمى والتكنولوجى برعاية الشباب كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان (ملتقى شباب الخدمة الاجتماعية للقضاء على ظاهرة الإدمان الإلكترونى) بالتعاون مع أكاديمية القمة العربية الدولية للدراسات المتطورة والبحث العلمى.





ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور زغلول حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية. وتعقد فعاليات الملتقى لـ150 طالبا وطالبة يومى 4: 5 بقاعة الدكتور حسن حسنى بمقر الحرم الجامعى عين حلوان. وتتضمن فعاليات الملتقى مناقشة ما جاءت به التكنولوجيا لتيسر لنا الكثير من الأمور، والعديد من التعاملات التى كانت تستلزم منا الكثير من الجهد والوقت، بعد التطور الهائل فى الثورة الرقمية فى جميع مناحى الحياة التى أصحبت هى المسيطرة وبشكل كبير على مجتمعاتنا حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

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