عاجل- أمطار غزيرة.. الحكومة تعلن تنبؤات الطقس حتى 2 يناير (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وأوضح عبد العاطى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة، اليوم، على السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء.

وأضاف أنه وفقا لنماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، من المتوقع أن يشهد غدا الخميس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة مطروح، قد تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحرى.

وبالنسبة ليوم الجمعة، من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء وأقصى السواحل الشمالية الغربية، وتكون هذه الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على باقى محافظات الوجه البحرى والدلتا وتقل شدتها على القاهرة وشمال الصعيد.

وتابع الوزير: تشير النتائج الأولية إلى استمرار سقوط الأمطار يومى 1 و2 يناير 2022 على شمال البلاد وسيناء وسواحل البحر الأحمر، مطالباً المواطنين بتوخى الحذر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن هذه الأمطار خاصة فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية، على أن يتم الإعلان عن تحديث التنبؤ خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة رفع درجة الاستعداد بهذه المحافظات؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ، مع ضرورة التعاون الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل غرف الأزمات، وحشد كل المعدات اللازمة، وكذا القوة البشرية لسرعة التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة.