تحصين 300 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية إنه تم تحصين 300 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، والوادى المتصدع على مستوى المحافظة بجميع الإدارات البيطرية.





وجاء ذلك فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، حرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، فى بيان صادر اليوم الأربعاء، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة يبلغ 350 ألفا، و700 رأس ماشية، وأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وأشار إلى مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كل سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.