جامعة قناة السويس: الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات التيرم الأول

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة قناة السويس الجديد الدكتور ناصر مندور، الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى بكل الجامعات والمعاهد، ورفع حالة الاستعداد بكافة الكليات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات، مؤكدا أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى خلال فترة الامتحانات، واتباع الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.





وشدد مندور خلال اجتماع مجلس جامعة قناة السويس برئاسته اليوم الاربعاء -على أنه سيتم منع دخول الطلاب للحرم الجامعى لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفى حال وجود عذر طبى قهرى يحول دون حصوله على التطعيم يلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام.

وأعرب مندور عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى لثقته وتكليفه له بالعمل كرئيس للجامعة، موضحا أن الرئيس السيسى أكد على دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات تقديرا لدورها المهم، وإيمانا بأن التعليم الجامعى المتميز والمتطور هو قاطرة التقدم التى تقود الأمم إلى مستقبل أفضل، مطالبا الجامعات بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة، وتطوير الأنشطة داخل الجامعات من أجل بناء شخصية الطلاب وتعزيز الوعى والفهم الواقعى الصحيح، ودعم عملية ربط منظومة البحث العلمى وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع إتاحة كافة التسهيلات، لإعداد البحوث والدراسات للمشاركة فى مواجهة التحديات التى تواجه الدولة.

ووجه مندور بضرورة تقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية محددة للدراسات والبحوث التى تخدم قضايا التنمية، والتحديات التى تواجه كل إقليم القناة وسيناء، مطالبا قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية محددة عن دور القطاع فى خدمة المجتمع المحلى على مستوى قوافل التوعية والتدريب والقوافل الطبية والبيطرية، بالتنسيق مع مبادرة "حياة كريمة"، منوها بأن الجامعة تميزت فى هذا المجال واتخدت خطوات رائدة فى القوافل وتطوير القرى.

وأكد ضرورة تكثيف برامج وأنشطة التوعية التى تستهدف تنمية وعى الشباب الجامعى بكل التحديات التى تواجه الوطن، وتنظيم مسابقات فنية بين كل الجامعات المصرية، وتقدم الجامعات المتنافسة عروضها بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتشجيع الطلاب المتميزين فنيا، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف مواهبهم ورعايتها، على أن تكون هذه المسابقات الفنية لها صفة الاستمرارية والاستدامة بكل الجامعات وفق ما جاء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات.