اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطارى سوهاج وأسيوط

فى إطار الجولات المستمرة للجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات المصرية قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ورئيس اللجنة والوفد المرافق له بجولة تفقدية لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بمطارى سوهاج وأسيوط الدوليين . وخلال الجولة تفقدت اللجنة كافة الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطارين كما تابعت الإجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة والموصى بها من قبل وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وكذلك عمليات التعقيم داخل الصالات وسيور الحقائب والاستراحات ومن جانبه وجه الطيار منتصر مناع بضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية بالمطارين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة مستجدات الوضع فيما يخص متحور "أوميكرون" والإلتزام التام بكافة الاجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا .

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