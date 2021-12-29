/669137/برئاسة-مشيرة-خطاب-ننشر-تشكيل-المجلس-القومي-لحقوق-الإنسان

نشرت الوقائع المصرية، الجريدة المصرية التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دوت الخليج تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وجاء تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة محمود خطاب، والسفير محمود كارم محمود، نائب للرئيس، وإليكم التشكيل كاملًا ننشر التشكيل الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان وجاء تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان كالتالي: 1- السفيرة/ مشيرة محمود خطاب، رئيساً. 2- السفير/ محمود كارم محمود، نائب الرئيس. 3- الدكتور/ محمد أنس قاسم يوسف جعفر. 4- السيد/ جورج إسحاق جرجس. 5- الدكتور/ محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر. 6- الدكتورة/ هدى راغب عوض. 7- الدكتورة/ نيفين عبدالمنعم مسعد. 8- الدكتورة/ نهى علي علي بكر. 9- المحامى/ عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد. 10- المحامية/ رابحة فتحى شفيق محمد. 11- المحامية/ نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان. 12- السيد/ هانى إبراهيم فهمى إبراهيم. 13- الدكتور/ ولاء جاد الكريم محمود عثمان. 14- السيدة/ غادة محمود همام محمود. 15- المحامى/ محمد ممدوح جلال عبدالحليم. 16- المحامى/ علاء سيد كامل شلبى. 17- الصحفى/ عزت إبراهيم ميخائيل يوسف. 18- السيدة/ نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف. 19- الصحفى/ محمود محمد سعد متولى بسيوني. 20- السيدة/ سميرة لوقا دانيال أبسخرون. 21- الدكتورة/ وفاء بنيامين بسطا مترى. 22- المحامى/ عصام الدين أحمد طه شيحة. 23- السيد/ محمد أنور أحمد عصمت السادات. 24- السيدة/ دينا هشام محمد عباس خليل. 25- المحامى/ سعيد عبدالحافظ سعيد درويش. 26- السيد/ إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد. 27- الدكتور/ أيمن جعفر زهرى أحمد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برئاسة مشيرة خطاب.. ننشر تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.