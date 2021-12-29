/669143/حياة-كريمة-تستكمل-قوافل-المواد-الغذائية-بجزيرة-العبل-بقنا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" عن توزيع 300 كرتونه سلع غذائية بقرية جزيرة العبل بمركز الوقف بقنا كما تم توزيع ٢٥٠ بطانية بقرية جزيره العبل لتوفير شتاء آمن لأهالينا بقرى مركز الوقف ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كما أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية موسعة بمركز الوقف بمحافظة قنا لتوفير الكشف والعلاج المجاني لأهالي قرية المراشدة، حيث تضم القافلة ١٠ فرق طبية بالإضافة الى توفير تحليل فيروس كورونا، وتشمل القافلة الطبية العديد من التخصصات مثل الباطنة والجراحة والأطفال وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

حياة كريمة تستكمل قوافل المواد الغذائية بجزيرة العبل بقنا

يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، وفي إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، وتواصل القوافل عملها اليوم وغداً بالتعاون مع الجهات الشريكة لتوزيع المواد الغذائية والطبية بمختلف محافظات الصعيد.

على جانب أخر حصل البرلمانى أحمد عبدالماجد الأحمر ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى ، وأمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، علي أستجابة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا في إنارة الطريق الواصل بين الأشراف الشرقية وطريق قنا طيبة الشرقي .

وكلف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا المهندس أشرف موسي رئيس مدينة قنا ، بتشكيل لجنة من الصيانة وتركيب كشافات إنارة للطرق التى تحتاج إنارة في قرية الأشراف الشرقية .

وقال الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر ، عضو مجلس الشيوخ في تصريح " لموقع دوت الخليج" أنه يسعى دوما في خدمة أهالي محافظة قنا والعمل علي حل المشكلات في جميع قري محافظة قنا وتوصيلها للمسؤولين لافتا أن جميع القيادات التنفيذية بمحافظة قنا في جميع القطاعات تتعاون مع نواب قنا بشكل دائم .

يذكر أن قد تقدم البرلمانى أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ ، تقدم بطلب الي اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بشأن أنار الطرق بقري الأشراف وتم الإستجابة من المسؤولين صباح اليوم واتخاذ الإجراءات اللازمة .