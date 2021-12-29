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دوت الخليج

إصابة رئيس شعبة الدخان والسجائر بفيروس كورونا

وعلم موقع دوت الخليج، بإصابة إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، بغرفة الصناعات، بفيروس كورونا، منذ قليل.

رئيس الوزرءا يشدد على ضرورة تلقي اللقاح

هذا وفى سياق آخر، كان مجلس الوزراء قد استعرض صباح اليوم عددًا من النقاط المتعلقة بالوضع الوبائي فى مصر، والذى تناول إجمالي من تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح، والذى بلغ 34.606.074 جرعة، فيما بلغ إجمالي الجرعة الثانية 21.056.550 جرعة، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتي الآن 55.662.624 جرعة، مشيراً إلي أن هناك نحو 64.335.246 جرعة متاحة.

كما شدد رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، على ضرورة تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى أسرع وقت.

وأشار أيضًا رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، إلى التوسع في التطعيم خفض كثيرًا من أعداد المصابين بمستشفيات العزل.