/669129/أمم-أفريقيا-2021-كورونا-تضرب-أولى-بعثات-الوافدين-للكاميرون

كشفت تقارير كاميرونية صباح اليوم الأربعاء، عن تواجد أربع إصابات بفيروس كورونا، في بعثات المنتاخبات القادمة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد المنتخب الإثيوبي في المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2021، مع الكاميرون وبوركينا فاسو، بالإضافة للرأس الأخضر منافسه في أول مباراة بالبطولة يوم 9 يناير.

وأكد موقع "سبورتس جيلتز" الكاميروني، أنه بعد يومين من وصولهم إلى الكاميرون، أثبتت اختبارات 4 أعضاء من الوفد الإثيوبي، إصابتهم بـ فيروس كورونا.

منتخب أثيوبيا

إثيوبيا كان أول منتخب يصل إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا 2021، والمقرر انطلاقها 9 يناير المقبل.

وتواجد أربع إصابات في أولى البعثات المشاركة في بطولو كأس أمم أفريقيا، يثر الشكوك والمخاوف في للبعثات الآخرى للمنتخبات المشاركة، وبالأخص بعد تواجد البعثة الأثيوبية في الكاميرون، بدون إصابات فور وصولها، ولكن تعرص أربع من البعثة بعد الوصول ليومين يثير الشكوك حول مستقبل البطولة بالكاميرون.

قائمة أثيوبيا في كأس أمم أفريقيا 2021

حراس المرمى: تيكيل ماريام شانكو "سيداما كوفي"، فاسيل جبر مايكل "بحر دار كيتيما"، جمال تاسيو "أداما سيتي".

خط الدفاع: رمضان يسوف "وولكيت كيتيما"، ديستا يوهانس "أداما سيتي"، أسرات تونجو "كوفي سيداما"، سليمان حميد "سانت جورج"، يارد بايه "فاسيل كيتيما"، أشاليو تاميني "فاسيل كيتيما"، ميجنو ديبي "سان جورج" مناف أول "بحر دار كيتيما".

خط الوسط: أمانويل يوهانس "كوفي سيداما"، ميناف فيتسوم أليمو "بحر دار كيتيما"، جاتوش بانوم "سانت جورج"، مسعود محمد "جاما أبا جيفار"، شميليس بيكيلي "الجونة، مصر"، فيرو سولومون "كوفي سيداما"، بيزابه ميليو "فاسيل كيتيما".

خط الهجوم: أبو بكر ناصر "كوفي سيداما"، غيتانة كيبيدي "مدينة وولكيت"، أمانويل جبري مايكل "سانت جورج"، مسفن تافيسي "مدينة هواسا"، داوا حوتيسا "أداما سيتي"، شميكيت كوجيسا "فاسيل كينيما"، مجيب قاسم "شبيبة القبائل الجزائري".