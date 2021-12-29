/669134/تعرف-على-موعد-وصول-كارلوس-كيروش-إلى-مصر-بعد-الاحتفال-بالكريسماس

يعود كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر إلى مطار القاهرة مساء اليوم الأربعاء قادما من البرتغال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان كارلوس كيروش قد غادر القاهرة عقب نهاية مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العرب، من أجل قضاء فترة الأجازة مع أسرتة ثم العودة من أجل الاستعداد لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2022.

ويعود كارلوس كيروش مساء اليوم الأربعاء إلى مصر وذلك عقب الاحتفال بالكريسماس ثم يقوم بالترتيب للفترة المقبلة للفراعنة استعدادا لكأس الأمم.

وحتى الأن لم يتم بدأ المعسكر الخاص بمنتخب مصر أو تحديد المباريات الودية، وسيكون هناك أحاديث كثيرة حول هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح: كارلوس كيروش مش واثق في نفسه.. وهناك توازنات في الجهاز الفني لمنتخب مصر

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الجهاز المعاون لكارلوس كيروش ليس لديه أي أهمية حاليا وأدواهم معدومة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "هناك توازنات في الجهاز المعاون في منتخب مصر، وكان هناك هجوم شديد على المساعدين بإستثناء عصام الحضري".

وتابع "الجهاز الفني الوطني أو المساعدين هم من يخافوا على مصلحة الشعب المصري والكرة المصرية عكس الأجنبي، والمدرب الذي لم يأخذ رأي المدرب المساعد هو غير واثق في قدراتة الفنية، ونفس الأمر يحدث مع كارتيرون مدرب الزمالك".

كارلوس كيروش

وواصل "لو أنا مكان ضياء السيد أو محمد شوقي، لرحلت عن الفريق فوراً، لأنهم ليس لديهم أي صلاحيات فنية، ورحلت عن تدريب الزمالك بعدما تواجد فيريرا لأنني كنت مدير فني للقلعة البيضاء، وكأس العرب كانت بطولة جيدة للغاية وأفضل من أمم أفريقيا".

واختتم "مصر لعبت 3 ماتشات قوية في كأس العرب ولم نحقق الفوز في أي مباراة منهم، والمباريات الضعيفة حققنا الفوز فيها، وإيهاب جلال يستحق تدريب منتخب مصر وعلي ماهر وعماد النحاس".