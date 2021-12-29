أشرف بن شرقي وأوناجم يطيران إلى المغرب

حصل المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم لاعبي الزمالك الأذن بالسفر إلى المغرب، بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حصول الفريق على راحة من المران لمدة أسبوع، في ظل فترة التوقف الدولي بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وسيعودان الثنائي بن شرقي وأوناجم إلى القاهرة بعد ستة أيام قبل عودة الفريق الأول للتدريبات الجماعية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 19 نقطة متساوياً مع النادي الأهلي متصدر الترتيب، ولكنه أكثر في عدد الأهداف.

حسين السيد يهاجم شيكابالا: «عقدك تم توقيعه من سنة لم تتذكر غير الأن»

تحدث حسين السيد المشرف السابق على كرة القدم بنادي الزمالك، حول بيان شيكابالا الذي أصدره حول تغير بنود عقد الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز.

وقال حسين السيد في تصريحات تلفيزيونية: "وقعت عقدين في فترة اللواء عماد عبد العزيز مع شيكابالا ويوسف أوباما، وبعدها عندما تم تعييني عضو في لجنة حسين لبيب لم نتطرق لعقود شيكابالا".

وأكمل: "شيكابالا وقع في البداية على بياض في ديسمبر العام الماضي، لكن بعدما استلمنا النادي في شهر مايو الماضي، كانت جميع العقود مكتوبة بكل تفاصيلها، وتم توثيقها في اتحاد الكرة".

وأختتم قائلاً: "عقدك تم توقيعه قبل سنة كاملة من هذه اللحظة، هل لم تعرف بنود عقدك أو تتذكر إلا الآن؟”.

وخرج شيكابالا ببيان يتسائل فيه حول تغير بنود عقده الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز، ويتهم فيها لجنة حسين لبيب السابقة بتسببها في ذلك الأمر.

وقال شيكابالا خلال بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: طوال مشواري مع نادي الزمالك، لم أعتبر نفسي يومًا لاعبًا محترفًا، بل اعتبرت ومازالت أعتبر نفسي ابنًا من أبنائه الأوفياء، وواحدًا من جماهيره المخلصة.

وأكمل: “وخلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات، حبًا في كيان يعيش بداخلنا”.