/669139/أحمد-مرتضى-منصور-أتمنى-تكرار-نهائي-القرن-بين-الزمالك-والأهلي-من-جديد-في-دوري-أبطال-أفريقيا

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزاملك، أنه يريد تكرار نهائي القرن أمام النادي الأهلي من جديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للكاف “كل مجموعات دوري أبطال افريقيا صعبة للغاية، ومن الصعب التنبؤ بالحصان الأسود بين جميع الفرق، والجميع لديه الحظوظ للفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم”.

وزاد “مجموعة الزمالك تضم فرق جيدة وعلى رأسها الوداد المغربي الذي يمتلك خبرات كبيرة في بطولات أفريقيا ويعد من أهم فرق القارة حاليا”.

وتابع “بترو أتلتيكو ساجراد أبطال أنجولا من الممكن أن يحدثوا مفاجأة في المجموعة خاصة الفريق الأول الذي يمتلك تاريخ كبير في البطولة، والأهم حاليا التركيز من أجل التواجد في الدور القادم”.

وأردف “نتمنى الصعود في المركز الأول من المجموعة أمام الوداد وكل الفرق المتبقية، ولابد أن يكون هناك تركيز وأحترام لكل الفرق من أجل الوصول للمبتغى”.

واختتم “نريد تكرار نهائي القرن أمام النادي الأهلي لأن هذه المباراة لا تتكرر كثيراً ونريد تحقيق الفوز هذه المرة”.

مواعيد مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لخوض منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا، بعد إجراء قرعة المجموعات بالأمس.

وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الرابعة مع الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي ومواطنه ساجراد إسبيرانسا.

مواعيد مباريات الزمالك

جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022

الجولة 1 | الزمالك × بيترو أتليتكو - مصر - 11/12 فبراير

الجولة 2 | ساجرادا × الزمالك - أنجولا - 18/19 فبراير

الجولة 3 | الوداد × الزمالك - المغرب - 25/26 فبراير

الجولة 4 | الزمالك × الوداد - مصر - 18/19 مارس

الجولة 5 | بيترو أتليتكو × الزمالك - أنجولا - 25/26 مارس

الجولة 6 | الزمالك × ساجرادا - مصر -1/2 أبريل

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا على قتوات “بي إن سبورتس”.