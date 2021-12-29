  خالد أبو الوفا:مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة يعد خطوة نحو تحقيق التنمية الشاملية

/669141/خالد-أبو-الوفامشاركة-القطاع-الخاص-في-مشروعات-الدولة-يعد خطوة-نحو-تحقيق-التنمية-الشاملية

ثمن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص علي المشاركة في مشروعات الدولة، مؤكدا أن ذلك يساهم في توفير فرص عمل للشباب فضلا عن زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة.

دوت الخليج

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن توجيهات الرئيس السيسي بالتنسيق مع القطاع الخاص ذي الخبرة والإنتاج المتميز لإقامة مشروعات تستهدف توطين الصناعات علي نحو مستقر، يعد خطوة نحو تحقيق التنمية الشاملية التي تنشدها الدولة.

خالد أبو الوفا:الحكومة المصرية ستحرص على تنفيذ مشروعات عديدة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الخاص يعد شريك هام في النمو الاقتصادي، وذلك بخبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية، لافتا أن القطاع الخاص يلعب دوري محوري في الاقتصاد المصري باعتباره شريك أساسي في العملية الاقتصادية.

وتابع أبو الوفا: الحكومة المصرية ستحرص على تنفيذ مشروعات عديدة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي ويعزز من فرص الاستثمار. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن افتتاح الرئيس السيسي للمشروعات التنموية بمختلف القطاعات بصعيد مصر يعد استكمالا لسلسلة المشروعات التي بدأتها الدولة المصرية في مختلف محافظات الجمهورية، مضيفا: افتتاحات المشروعات القومية يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية شاملة لأهل الصعيد. وأردف أبو الوفا: منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد وهو يولي أهمية كبيرة لمحافظات الصعيد، وذلك بعد معاناة وحرمان لسنوات عديدة، لافتا أن مشروع حياة كريمة يعد من أهم المشروعات التى تعمل على تطوير القرى بالكامل.