/669146/تأهيل-2000-من-النشء-للمشاركة-في-الأنشطة-العامة-للشباب-والرياضة-تحت-رعاية-محافظ-بني-سويف

حيث أوضح مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة،أن المؤتمر يهدف إلى تأهيل 2000من النشء"بنين وبنات" في الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة، على مستوى المحافظة وإكسابهم مجموعة من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية والتي تؤهلهم إلى المشاركه في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية،مشيراً إلى أن المؤتمر يتناول مجموعة من المحاور والموضوعات تضمنت:القيم المجتمعية،إنجازات الدولة المصرية، الأمن السيبراني،الرياضة وبناء الشخصية،رؤية 2030، الثقافة والفنون،الأسرة وحقوق الطفل،ثقافة الحوار وتقبل الآخر، بناء الوعي ومواجهة الشائعات ، دور النشء في خدمة المجتمع.

تأهيل 2000 من النشء للمشاركة في الأنشطة العامة للشباب والرياضة تحت رعاية محافظ بني سويف

وأدار اللقاء:الأستاذ نعيم حماد مدير عام بمركز الإعلام،الأستاذ حمادة عرفات موجه عام بالتربية والتعليم، وبحضور الأستاذ على حسن مدير ادارة الطلائع ، والأستاذ أحمد برعى مدير إدارة شباب ناصر، الأستاذ أيمن الكاشف مدبر ادارة ناصر التعليمية ، والأستاذ ياسر ربيع رئيس مجلس ادارة مركز شباب ناصر،الأستاذ محمد سلطان والأستاذ حسن الخولى مشرفى المشروع من إدارة الطلائع.

تأهيل2000 من النشء للمشاركة في الأنشطة العامة للشباب والرياضة تحت رعاية محافظ بني سويف

تجدر الإشارة إلى أن أولى فعاليات المؤتمر الوطني للنشء قدبدأت يوم الأربعاء الماضي بمركز شباب مدينة ببا ، فيما عقد "اليوم" اللقاء الثاني بمركز شباب مدينة ناصر ، في حين سيعقد اللقاء الثالث بمركز شباب الواسطىي يوم الأربعاء المقبل 5 يناير 2022، فيما سيتم تحديد اللقاء الرابع بالتنسيق مع الوزارة في وقت لاحق