جدة - نرمين السيد - اعتمد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، تخصيص 60 مليون جنيه من المبالغ المخصصة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد، لصيانة وترميم مسجدى المحلى برشيد والظاهر بيبرس بالقاهرة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: 60 مليون جنيه لترميم مسجدى المحلى برشيد والظاهر بيبرس بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.