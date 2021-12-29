الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل أقدمية مستشار بالنيابة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية "موضوع فى الطعن رقم 219171) لسنة 65 ى. ع بجلسة 2020/9/12، وعلى مرافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المعقودة بتاريخ 2021/9/1، وبناء على ما عرضه وزير العدل.

ترجع أقدمية أحمد فتحى عطية إبراهيم عيد - فى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (أ) إلى تاريخ موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/6/25 والتى صدر بناء عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2018 الصادر فى 2018/7/20، على أن يكون لاحقًا لـ عمرو محمد رضا عبدالعظيم الشريف، وسابقا على عبير عبدالكريم محمود عبدالمجيد محمد النجار.