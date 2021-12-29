رئيس جامعة بنى سويف يبحث خطة امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن، وضع خطة ممنهجة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول، وسط تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم تنفيذها داخل كافة الكليات فى مواجهة فيروس كورونا، حرصا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.





وشدد رئيس جامعة بنى سويف فى بيان اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام كافة العاملين بالجامعة بارتداء الكمامات والتباعد، وضرورة اتباع الطلاب لكافة التعليمات داخل اللجان، وكل ما هو مدون على اللافتات الإرشادية حرصا على سلامتهم، مؤكدا ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحرارى مع ضرورة ارتدائهم الكمامات وعبورهم من بوابات التعقيم.

وطالب رئيس جامعة بنى سويف بضرورة تواجد إدارة كل كلية على مدار الأسبوع خلال فترة عقد الامتحانات لحل أى مشكلة تقابل الطلاب من خلال جدول يتم وضعه والالتزام به، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان لتذليل أى صعوبات قد تقابل الطلاب والرد على كافة الأسئلة، وقيام كل عميد بإرسال تقرير يومى عن سير الامتحانات داخل الكلية ووجه الدكتور منصور حسن عمداء الكليات بضرورة تفادى عقد الامتحانات أثناء الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

وعلى صعيد آخر، كرم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، أعضاء الجهاز الإدارى ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال ديسمبر الجارى، مؤكدا على أهمية تكريمهم تقديرا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية فى العمل ومشاركتهم الفعالة فى خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعا للعاملين على الاجتهاد فى العمل لترك أثر يذكرون به.

وأشار منصور، إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا فى دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التى تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة، كما كرم مجلس الجامعة العناصر المتميزة من ضباط ومشرفى إدارة الأمن الإدارى بالجامعة لتفانيهم فى العمل وجهودهم المبذولة فى الحفاظ على المنظومة الأمنية، ورفع الروح المعنوية ولحثهم على بذل المزيد من الجهد.