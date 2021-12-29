"حياة كريمة" تعقد ندوة "حياة كريمة رقمية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات بمحافظة قنا (صور)

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة قنا اليوم الأربعاء، ندوة "حياة كريمة رقمية" بقرية حجازة قبلي مجلس قروي حجازة بمركز قوص محافظة قنا، تحت عنوان "التثقيف الرقمي ونشر الوعي الرقمي حول التحول الرقمي والرقمنة والشمول المالي". وتضمنت الندوة التعريف بكيفية استخدام بوابة الشكاوى الحكومية وبوابة مصر الرقمية واستخدام أمثلة عملية تطبيقية لتنفيذ الخدمات الرقمية للحكومية من خلال الموقع الإلكتروني والتعريف بالأمن السيبراني وتأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية. بدأت الندوة في تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور أهالى قرية الحجازية وشباب مؤسسة حياة كريمة. تأتي أهمية تلك الندوات الرقمية لتنمية المهارات التكنولوجية لمواطني قرى "حياة كريمة"، كما وضح من خلالها مهندسي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ماهية التحول الرقمي وأهميته، وما تقدمه الدولة من دورات تدريبية مجانية معتمدة. كما تلعب هذه الندوات الدور الهام لرفع الوعي لدى الطلاب بداية من مدارس الثانوية مرورًا بطلاب الجامعات والخريجين والموظفين، بأهميته التكنولوجيا في تيسير قضاء المصالح والخدمات التي يسعى المواطن في تحقيقها في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة لما تمثله كأحد النقاط الأساسية في السيرة الذاتية لكل فرد يرغب في الحصول على وظيفة في هذا الوقت الذي يتطلب تنمية المهارات والمعلومات، أو رفع مهارة الموظف في أداء عمله، وهذا ما توفره مثل هذه الندوات التي تعقدها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيمانًا بالدور المجتمعي لتمنية مهارات الفرد في المجتمع وبناء الإنسان والذي يعد أهم محاور المبادرة الرئاسية.

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