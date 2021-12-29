قائمة منتخب مصر استبعاد أحمد ياسين وأفشة وضم تريزيجيه ورمضان ومحمد شريف

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالى: حراس المرمى:

1. محمد الشناوي 2. محمد أبو جبل 3. محمد صبحي 4. محمود جاد المدافعون:

5. أكرم توفيق 6. عمر كمال 7. أحمد حجازي 8. محمود حمدي "الونش" 9. أيمن أشرف 10. أحمد فتوح 11. محمد عبد المنعم 12. محمود علاء وسط الملعب: 13. عمرو السولية 14. حمدي فتحي 15. إمام عاشور 16. عبد الله السعيد 17. محمد النني 18. أحمد سيد "زيزو" 19. مهند لاشين المهاجمون:

20. عمر مرموش 21. محمد شريف 22. مصطفى محمد 23. محمد صلاح 24. محمود حسن "تريزيجيه " 25. رمضان صبحي

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