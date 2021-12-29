/669149/في-حقيبة-سوداء-ضبط-راكب-بحوزته-تماثيل-وعملات-يشتبه-في-اثريتها-بسوهاج

نجح ضباط مديرية امن سوهاج اليوم في القبض على راكب اثناء تواجده على محط سكة حديد سوهاج، وبحوزته اربع قطع يشتبه في اثريتها، وبعض العملات، داخل حقيبة سوداءويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من شرطة السكة الحديد ووحدة ضباط النقل والمواصلات، يفيد بالاشتباه بأحد الأشخاص بحوزته حقيبة سوداء، حال تواجده على رصيف محطة سكك حديد سوهاج.

قام رجال الشرطة بالقبض على المذكور وتبين أنه يدعى" ا. م.ع" 35 عام، عاطل، يقيم بدائرة قسم شرطة ثان في محافظة أسوان، وكان في طريقه من محافظة سوهاج إلى محافظة أسوان.

ضبط راكب بحوزته تماثيل وعملات يشتبه في اثريتها بسوهاج

جدير بالذكر انه بتفتيش المذكور عُثر بحوزته على 4 تماثيل بأحجام مختلفة، يُشتبه في أثريتها و 40 عملة معدنية مختلفة الأحجام عليها رسومات فرعونية ذهبية اللون.

وبحوزته ايضا 3 جعران مختلف الحجم ذهبى اللون، و 35 ورقة كرتونية ذهبية اللون، وقلادة عليها رسومات فرعونية يشتبه فى أثريتها، ومبلغ مالي وهاتف محمول عليه رسائل ومحادثات مع أشخاص بخصوص هذه المقتنيات، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

صدمت سيارة نصف نقل تلميذ يبلغ من العمر 12 عام، يقطن بدائرة مركز سوهاج، وأصيب بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالأذن وتم نقلة الي مستشفى سوهاج العام بقسم العظام وأثناء تقديم الاسعافات الاولية له توفى وتم ايداع الجثة بمستشفى سوهاج العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش – ساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين – مدير مباحث سوهاج، يفيد بوفاة تلميذ أثناء الاسعافات الاولية داخل مستشفى سوهاج العام نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل بة بناحية مركز سوهاج.

انتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبين وصول الطفل " احمد ع م س " 12 عام تلميذ ويقيم دائرة مركز سوهاج مصاباً بكسر إلى مستشفى سوهاج العام بعظام الجمجمة ونزيف بالأذن "وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة، ادعاء حادث سيارة.

وبسؤال والده المدعو "عماد م س" 41 عام عامل ويقيم بذات الناحية افاد بأنه أثناء سير نجله المذكور بذات الناحية اصطدمت به سيارة نصف نقل قيادة المدعو "ناجح ع م ع " 41 عام سائق ويقيم دائرة مركز أخميم مما أدي لإصابته التي أودت بحياته وأتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله ونفي الشبهة الجنائية، وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.