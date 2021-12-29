وزير التموين: افتتاح 100 فرع لـ"جمعيتي" لخدمة الأهالي بقرى حياة كريمة

/669151/وزير-التموين-افتتاح-100-فرع-لـجمعيتي-لخدمة-الأهالي-بقرى-حياة-كريمة

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم افتتاح 100 فرع لمشروع جمعيتى في قرى حياة كريمة حتى الآن، كما سيتم معاينة جميع الطلبات التى تلقتها الوزارة، ضمن المرحلة الرابعة للمشروع، وسيتم بدء المعاينات اعتبازا من شهر يناير وحتى مارس المقبل، بهدف توفير السلع الغذائية من خلال زيادة منافذ التوزيع.

يذكر أنه تم صرف أكثر من 70% من مقررات شهر ديسمبر التموينية حيث تواصل الوزارة عمليات صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري، من خلال 38 ألف منفذ تمويني منتشر على مستوى المحافظات، ما بين جمعيتي وبقالي التموين، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، كما تقوم الوزارة بمتابعة عمل المنافذ من خلال عملية صرف المقررات التموينية، والتأكد من مدى التزامها بصرف مقررات الدعم السلعي، لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار المحددة دون أي زيادة.

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