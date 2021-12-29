التموين: ارتفاع أسعار السكر إلى 10.5

سعر التموين ، صرح وزير التموين والتجارة والداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قائلًا:" سيتم رفع أسعار كيلو السكر فى المجمعات الاستهلاكية إلى 10.5 خلال الفترة المقبلة، بداية من شهر يناير المقبل.

دوت الخليج

وزير التموين يعلن ارتفاع سعر كيلو السكر من أول يناير

تجدر الإشارة إلى أن سعر السكر فى المجمعات الاستهلاكية، كان عند 8.5 جنيه للكيس الواحد خلال الفترة الماضية.

أسعار السكر

كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، إلى أن سعر السكر خارج منظومة التموين يتراوح بين 11 و13 جنيها.

وأوضح وزير التموين، أن ارتفاع أسعار شراء القصب من المزارعين، موضحا: «كل 10 أطنان قصب ينتجون طن سكر، بينما كل 7.5 طن بنجر ينتجون طن سكر»، ولا يمكن أن يتحمل المصنعون خسائر لضمان استمرار عملية التوزيع والتصنيع.

كما أكد وزير التموين أنه قد اتخذ بناءًا على تقارير من الأسواق واطلعت على الدراسات الخاصة بالأسواق والغرف التجارية».