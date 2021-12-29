/669154/المصيلحي-ارتفاع-سعر-الزيت-في-مصلحة-المواطن

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه بداية شهر يناير المقبل سيشهد السكر ارتفاع في الأسعار، حيث يكون سعر الكيلو 10.50 جنيهات ونصف.

دوت الخليج

ارتفاع سعر زيت التموين في مصلحة المواطن

وأكد وزير التموين، على المصلحي، أنه تم افتتاح 100 فرع لمشروع جمعيتى في قرى حياة كريمة حتى الآن، كما سيتم معاينة جميع الطلبات التى تلقتها الوزارة، ضمن المرحلة الرابعة للمشروع، وسيتم بدء المعاينات اعتبازا من شهر يناير وحتى مارس المقبل، بهدف توفير السلع الغذائية من خلال زيادة منافذ التوزيع.

وفسر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، سبب الزيادة الطارئة فى سلعة الزيت، حيث قال:” لو مش كنّا ذودنا سعر زيت التموين مش كنّا وجدنا زيت فى التموين او فى السوق " حيث ان ضبط منظومة الرقابة يجب ان تكون على شء متزن كما ان اتاخة السلع بكميات كبيرة تساهم فى ضبط الإسواق”.

هذا وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، أن سعر السكر خارج منظومة التموين يتراوح بين 11 و13 جنيها.

التموين تعلن ارتفاع سعر الزيت

هذا وأشار وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إلى أنه تم صرف أكثر من 70% من مقررات شهر ديسمبر التموينية، حيث تواصل الوزارة عمليات صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري، من خلال 38 ألف منفذ تمويني منتشر على مستوى المحافظات، ما بين جمعيتي وبقالي التموين.