/669155/النائب-محمد-عبد-العزيز-يهنئ-التشكيل-الجديد-للمجلس-القومى-لحقوق-الإنسان

قدم النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للسفيرة مشيرة خطاب أول رئيسة سيدة للمجلس القومي لحقوق الإنسان عبر تاريخه، و السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، و لأعضاء المجلس، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري باعتماد تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان على اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 616 لسنة 2021 ، بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمدة أربع سنوات.

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وأضاف عبد العزيز: وتابع النائب محمد عبد العزيز: "اتمنى لهم كل التوفيق في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان واستمرار قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره الكبير في هذا المجال محافظا دائما على تصنيف A للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم المتوافقة مع مبادئ باريس، ونؤكد دائما على تطلعنا لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب".

إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

وكان قد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمدة 4 سنوات، وذلك في القرار رقم 616 لسنة 2021، حيث جاء ذلك ضمن قرار تم نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء القرار بأن يعتد تشكيل المجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كما تضمن السفير محمود كارم محود نائبًا للرئيس..

وشمل القرار عضوية كل من:

الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر

جورج إسحاق جرجس

الدكتورمحمد سامح أحمد محمد عمرو بندر

الدكتورة هدى راغب عوض

الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد- الدكتورة نهى على على بكر- عبدالجواد أحمد- عبدالحميد أحمد- رابحة فتحى شفيق محمد- نهاد لطفى سيد محمد أبو القمصان- هانى إبراهيم فهمى إبراهيم-الدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان- غادة محمود همام محمود- محمد ممدوح جلال عبدالحليم- علاء سيد كامل شلبى- عزت إبراهيم ميخائيل يوسف- نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف- محمود محمد سعد متولى بسيونى-سميرة لوقا دانيال أبسخرون- الدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى- عصام الدين أحمد طه شيحة-محمد أنور أحمد عصمت السادات- دينا هشام محمد عباس خليل- سعيد عبدالحافظ سعيد درويش- إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد-الدكتور أيمن جعفر زهرى أحمد.