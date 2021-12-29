/669159/للمرة-الثانية-منال-عبدالوهاب-وكيلا-لمدرية-التربية-والتعليم-بقنا

منال عبدالوهاب محمد وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا حيث أنها تم إرسالها إلى بعثة خارجية إلى المملكة المتحدة فى جامعة نورثمبريا ونيوكاسل تابعة للبنك الدولى والاتحاد الاوروبى برنامج تحسين التعليم، وبعثة داخلية إلى جامعة عين شمس كلية التجارة قسم التجارب والبحوث الاحصائية التابعة للبنك الدولى والاتحاد الاوروبى برنامج القيادة وإدارة التغيير، كما شغلت مدرب التنمية المهنية للقيادات.

منال عبدالوهاب وكيلا لمدرية التربية والتعليم بقنا

وشاركت مع منظمة اليونسكو فى البرنامج التدريبي للتعليم والمياه، كما أنها مسئولة التخطيط الاستراتيجي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ومراجع خارجى بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزارء ومدرب عام تربوى معتمد بالأكاديمية المهنية والمشاركة فى ورش عمل تعديل قانون التعليم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ .

وتم اختيارها من قبل الوزارة استشارى تخطيط استراتيجى للدعم الفنى للمحافظات.

الجدير بالذكر أن منال عبد الوهاب لها خبرات علمية وعملية حيث شاركت فى وضع الخطة الاستراتيجية القومية لرؤية مصر ٢٠٣٠ "برنامج الإصلاح المتمركز حول المدرسة ".

على جانب أخر أعلنت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" عن توزيع 300 كرتونه سلع غذائية بقرية جزيرة العبل بمركز الوقف بقنا كما تم توزيع ٢٥٠ بطانية بقرية جزيره العبل لتوفير شتاء آمن لأهالينا بقرى مركز الوقف.

كما أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية موسعة بمركز الوقف بمحافظة قنا لتوفير الكشف والعلاج المجاني لأهالي قرية المراشدة، حيث تضم القافلة ١٠ فرق طبية بالإضافة الى توفير تحليل فيروس كورونا، وتشمل القافلة الطبية العديد من التخصصات مثل الباطنة والجراحة والأطفال وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، وفي إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، وتواصل القوافل عملها اليوم وغداً بالتعاون مع الجهات الشريكة لتوزيع المواد الغذائية والطبية بمختلف محافظات الصعيد.