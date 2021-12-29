مدبولى يشكر الرئيس السيسى: وضع ملف تنمية الصعيد على أجندة أولويات العمل

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بتوجيه أخلص التهانى القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسى، ولأعضاء الحكومة، والشعب المصرى، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.





ووجه مدبولى التهنئة لجموع المواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير على المصريين جميعا، وأن يشهد إعلان خلاص البشرية كلها من جائحة "كورونا" نهائيًا.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع المحافظات، مع تفعيل غرف الأزمات، تحسبًا لوقوع أية طوارئ، والتعامل معها على الفور.

وأعرب مدبولى عن سعادته البالغة بالأسبوع التاريخى الذى شهدته محافظات الصعيد خلال الأيام الماضية، فلأول مرة يخصص رئيس للدولة أسبوعًا لافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق إقليم الصعيد، موجهًا الشكر للرئيس السيسى، الذى وضع ملف تنمية الصعيد وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيه على أجندة أولويات العمل، كما حظى باهتمام كبير ومتابعة دورية من الرئيس.

ولفت إلى أن هذه الزيارة كان لها الفضل الكبير فى تسليط الضوء على تفاصيل المشروعات التى يتم تنفيذها بتلك المحافظات، معربًا فى الوقت نفسه عن تقديره لكل الوزارات المعنية التى بذلت جهودًا كبيرة فى تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، كما وجه الشكر لكل من أسهم فى إخراج احتفاليات الافتتاحات الرئاسية بهذه الصورة المشرفة، مطالبًا الوزراء باستمرار بذل قصارى جهودهم خلال الفترة المقبلة، سعيًا لتحقيق طموحات الشعب المصرى.

وفى السياق نفسه، عبر مدبولى عن عميق امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى حرص على استكمال مراحل المشروع القومى العملاق "توشكى"، كما وجه الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الشركات العاملة فى هذا المشروع على جهودهم المبذولة فى هذا المشروع الحيوى بجنوب الوادى.

ولفت إلى الفوائد الجمة التى سيجنيها الشعب المصرى كله من هذا المشروع، التى تتمثل فى إضافة مساحات زراعية جديدة لزيادة الرقعة الزراعية لتصبح أراضى جاهزة للاستغلال الأمثل، وهو ما يسهم فى توفير المنتجات الزراعية، فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية للشباب المصرى، مؤكدًا أن مشروعات استصلاح الأراضى، والتى يتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون بين وزارات الدفاع والموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى فى كل ربوع الجمهورية، والتى تشمل مناطق الدلتا والوادى وسيناء وتوشكى ومختلف المناطق الأخرى، من شأنها أن تسهم فى تحقيق التنمية الحقيقية المنشودة للأجيال المقبلة.

وعبر رئيس الوزراء عن خالص شكره لوزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، على الجهود المبذولة فى المشروعات الكبرى التى تم افتتاحها خلال "أسبوع الصعيد"، كما وجه الشكر لكل العاملين فى الوزارات المعنية، على ما بذلوه من جهود فى تلك المشروعات التى تم افتتاحها.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى وزيرتى التضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة بالتوسع فى إقامة المعارض الدائمة للحرف التراثية؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء إلى الوثيقة المهمة التى أعدتها الحكومة، وتحمل عنوان "الرؤية والإنجاز – مصر تنطلق 2014- 2021"، والتى تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوقيع على أول نسخة منها، لتوثق ما تم إنجازه خلال السنوات السبع الماضية، موجهًا الشكر لفريق العمل المختص بمتابعة المشروعات بمجلس الوزراء على الجهود المبذولة من جانبهم، وبالتنسيق مع الفرق المعاونة، لإخراج هذه الوثيقة المهمة التى تعبر عما حدث من تقدم فى الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بتوجيهات ومتابعة من قبل الرئيس السيسى.