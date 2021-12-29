119 مليون جرعة.. مدبولى يستعرض الموقف الوبائى وموقف اللقاحات

جدة - نرمين السيد - استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء، تقريرًا من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائى محليًا وعالميًا.





وتناول الوزير، من خلال التقرير، دراسة حول فاعلية اللقاحات على متحور "أوميكرون"، وتأثير دواء "باكسلوفيد" فى علاج مصابى كوفيد 19، بالإضافة إلى توصيات مركز السيطرة على الأمراض "CDC" بخصوص فترة عزل المصابين.

وتطرق إلى الحالة الوبائية فى مصر، مستعرضًا معدل الإصابات الأسبوعى، والموقف الحالى لحركة الإشغال فى مستشفيات الفرز والعزل، والموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن إجمالى ما تم توريده من اللقاحات بلغ 119.288.130 جرعة.

وأضاف أنه تم مؤخرًا استقبال شحنات من اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال "جافى"، ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع فى توفير اللقاحات، موضحًا أن هذه الشحنات تضمنت 2.315.910 جرعة لقاح، منها 1.501.110 جرعة من إنتاج شركة "فايزر"، و462 ألف جرعة من إنتاج شركة "موديرنا"، و352.800 جرعة من إنتاج شركة "أسترازينيكا".

وفى سياق متصل، استعرض الوزير الموقف التنفيذى للتطعيم، منوهًا إلى أن إجمالى من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 34.606.074 جرعة، فيما بلغ إجمالى الجرعة الثانية 21.056.550 جرعة، وبلغ إجمالى الجرعات المستهلكة التى تم التطعيم بها حتى الآن 55.662.624 جرعة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 64.335.246 جرعة متاحة.

وسلط الضوء على سير عملية التطعيم من خلال حملة "معًا نطمئن" لتطعيم المواطنين بمحطات القطارات ومترو الانفاق، فضلاً عن عملية التطعيم فى مقرات الأحزاب والتى بلغ إجمالى الذين تلقوا اللقاح من خلالها 3.110.164 مواطن، كما استعرض خدمات تطبيق "Visit Egypt"، الذى تم إعداده بالتنسيق مع وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والطيران المدنى، والسياحة والآثار لتسريع وتيرة دخول السائحين، والذى سيقوم من خلاله السائح بإدخال بيانات التحقق من سلبية إصابته بفيروس كورونا عن طريق اختبار الـ PCR أو شهادة تلقى اللقاح، ويتعين على شركة الطيران مراجعة المستندات للتأكد من صحتها، ويقوم فريق الحجر الصحى بمصر بمراجعة البيانات قبل وصول الطائرة، تسهيلا على المسافرين دخول البلاد، هذا بالإضافة إلى توفير خطوات مراجعة الوثائق لتجنب دخول المسافرين من أماكن غير معتمدة أو عدم دقة البيانات، وإجراء عملية فرز للمسافرين المقبولين قبل الدخول.

وتناول نسب إجمالى الذين حصلوا على اللقاح وفقًا للمستهدف من المواطنين (فوق 18 سنة، وفوق 12 سنة)، والمؤشرات الأسبوعية لإجمالى الجرعات، والمتوسط الأسبوعى واليومى للتطعيم، ونسب التطعيم وفقًا للفئة العمرية، والمحافظات، موضحًا أنه تم البدء فى التطعيم بالجرعة التنشيطية الثالثة منذ 21 ديسمبر الجارى.