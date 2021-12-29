نائب محافظ المنيا يتابع القطاع الصحى بعد إشادة المحافظ بالجهود المبذولة

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وكلف محافظ المنيا ، نائبه الدكتور محمد أبو زيد بالمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، ومتابعة الموقف الحالى لأخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، موجها وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلى للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.
من جانبه ، عقد نائب المحافظ اجتماعا مع مسئولى الصحة ومديرى المستشفيات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بحضور الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، حيث ناقش نائب المحافظ، خلال الاجتماع آخر التطورات للأوضاع الصحية فى محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالى داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة فى مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.
وخلال الاجتماع أكد نائب المحافظ أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة، برئاسة السيد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يتابع الموقف الصحى بالمحافظة أولا بأول، ونقل لهم، تحيات وشكر وتقدير محافظ المنيا، للأطقم الطبية كافة على تحملهم المسئولية، وجهدهم فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، فى ظل تلك الظروف الراهنة.
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