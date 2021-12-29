جهود 2021.. ارتفاع أعداد الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، حول حصاد أداء إدارة شؤون الطلاب الوافدين خلال عام 2021.





وأفاد التقرير بزيادة أعداد الطلاب الوافدين بشكل ملحوظ، بعد إطلاق العديد من السياسات الجاذبة للطلاب الوافدين للدراسة فى مصر، ومنها إطلاق مبادرة "أدرس فى مصر"، وزيادة نسب استيعاب الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، وتيسير إجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات، إذ يتم استقبال الملفات الخاصة بالطلاب عن طريق خدمة البريد السريع والدفع الإلكترونى، وإتاحة نظام "التعليم عن بعُد" ضمن منظومة "التعليم الهجين"، بالإضافة إلى التعاون مع بنك المعرفة المصرى وإتاحته للطلاب، كما تم إطلاق حسابات رسمية للإدارة على منصات التواصل الاجتماعى، وتخصيص خط ساخن ورقمه 19064؛ للإجابة عن تساؤلات واستفسارات الطلاب.

وأشار التقرير إلى أن عدد الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم خلال عام 2018/2019 بلغ 8309 طالبًا، بينما بلغ خلال عام 2019/2020 نحو 12641 طالبًا، ووصل عددهم إلى 16503 خلال عام 2020/2021، وبلغ عدد الطلاب خلال العام الجامعى الحالى نحو 16122 طالبًا فى المرحلة الجامعية و2545 طالبًا فى مرحلة الدراسات العليا، ومن المُتوقع زيادة عدد الطلاب الوافدين مع الفصل الدراسى الثانى.

وأشارت الدكتورة هاجر مدحت القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بالوزارة، إلى تنظيم الفعاليات الرياضية بالاشتراك مع الجامعات المصرية وتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية لعرض التُراث الوطنى لكل دولة، موضحة أنه يتم تقديم لقاءين أسبوعيًا، تحت مُسمى "ساعة مع أدرس فى مصر"، للتعرف على المُشكلات التى تواجه الطلاب الوافدين والإجابة عن كل استفساراتهم وتساؤلاتهم، فضلًا عن التعاون والتكامُل مع الجهات والوزارات المعنية للعمل على تيسير جميع الإجراءات التى من شأنها جذب الطلاب للدراسة فى مصر.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بملف الطلاب الوافدين يأتى تنفيذا لتوجيه القيادة السياسية بملف الطلاب الوافدين لما يُمثله هذا الملف من أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن الطلاب الوافدين يعدوا جسرًا للتواصل بين الجامعات المصرية وأبنائها الخريجين بالدول الشقيقة والصديقة، وهم أحد العناصر المُهمة لقوة مصر الناعمة فى الخارج، وسوف يستمر الاهتمام بهذا الملف خلال الفترة القادمة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.