إحالة 66 موظفا للتحقيق فى قطاعات خدمية بالأقصر لعدم الانضباط

جدة - نرمين السيد - أكد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين تنفيذا لتوجيهات المحافظ مصطفى ألهم بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.





وأوضح لطفى - فى بيان اليوم الأربعاء- أن إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر قامت بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الانضباط الإدارى بها من قبل الخطة الموضوعة لتشمل 88 متابعة حسب الخطة الموضوعة، وتم إحالة 66 موظفًا وموظفة لشؤون العاملين والشؤون القانونية للتحقيق خلال شهر ديسمبر 2021 الجارى لعدم الانضباط الإدارى، وأسفرت المتابعات المستمرة عن تحرير 16 محضرًا مخالفة للشؤون القانونية وشؤون العاملين. وشدد رئيس مدينة الأقصر على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل داخل نطاق بندر الأقصر.

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