الحالة المرورية الآن| معدلات السير فى ميادين ومحافظات الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ، المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الأربعاء، أوضح صابر أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الأحجام عند منطقة جناكليس ومحور فيكتور عمانويل، كما ظهرت بعض الكثافات فى كورنيش الإسكندرية عند منطقة بئر مسعود وخالد بن الوليد.

وأضاف أن هناك وجود بعض الأحجام فى محافظة الدقهلية وبالتحديد فى مدينة المنصورة لاسيما فى شارع المشاية وتقاطعه مع شارع صلاح سالم وبورسعيد.

كما نوه إلى وجود بعض الأحجام بمحافظة الشرقية، وبالتحديد فى مدينة الزقازيق عند شارع المحافظة.

ولفت إلى وجود بعض الأحجام بمدينة طنطا فى الغربية، وبالتحديد فى شارع المديرية المتجه لميدان المحطة.

كما وجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بنشر الخدمات لسحب أى كثافات وتيسير الحركة المرورية، وبالنسبة لباقى محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تعمل بشكل مرضى.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع: "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، أعلى مناطق الطريق الزراعى والمنيب والأوتوستراد".

ونوه إلى وجود بعض الكثافات بمحور 26 يوليو وبالتحديد عند منطقة ناهيا، للمتجه إلى ميدان لبنان، لذا يفضل سلوك، محور روض الفرج.

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة عند منطقة ميدان الجلاء نتيجة أعمال التطوير، لذا يفضل سلوك كوبرى الدقى للمتجه إلى الكيت كات وإمبابة.

ونبه صابر بأن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

أما الحركة المرورية فى القاهرة، فأشار محمد صابر إلى وجود بعض الأحجام فى منطقة ما قبل نفق الأزهر بصلاح سالم، لذا يفضل سلوك محور النصر فى الاتجاهين.

وأشار إلى وجود بعض الأحجام أعلى كوبرى الحدائق والفنجرى، لذا يفضل سلوك شارع لطفى السيد ثم نفق أحمد سعيد.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

كما طالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر، و15 مايو، واستخدام كبارى "الجلاء والجامعة والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.