جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار الجولات المستمرة للجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات المصرية. وخلال الجولة تفقدت اللجنة كافة الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطارين كما تابعت الإجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة والموصى بها من قبل وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك عمليات التعقيم داخل الصالات وسيور الحقائب والاستراحات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطارى سوهاج وأسيوط (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.