أخبار مصرية

اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطارى سوهاج وأسيوط (صور)

0 نشر
حنان عز الدين 2021-12-29 15:32 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار الجولات المستمرة للجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات المصرية.

 

وخلال الجولة تفقدت اللجنة كافة الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطارين كما تابعت الإجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة والموصى بها من قبل وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك عمليات التعقيم داخل الصالات وسيور الحقائب والاستراحات 

 

مطارى سوهاج و اسيوط

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطارى سوهاج وأسيوط (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا