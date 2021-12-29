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/669157/أهل-الطفلة-مكة--المتهم-نزل-دور-معانا-وهو-اللي-موتها-فيديو
شهدت منطقة الطالبية حادث مروع أصاب الأهالي بالخوف والفزع خلال الساعات الماضية، حيث أقدم أحد العاملين بالقيادة على خطف طفلة تدعى مكة وقتلها عن طريق خنقها طمعا من قراط الذهب.
والتقى دوت الخليج بأسرة الضحية في منطقة الطالبية والتي أكدوا خلالها أن المتهم شارك معهم في العثور على الفتاة على الرغم من كونه الجاني في الواقعة وأنه قام بخطفها وإنهاء حياتها والإستيلاء على ذهبها.
أهل الطفلة مكة : المتهم نزل دور معانا وهو اللي موتها «فيديو»
وقالت والدة مكة لـ دوت الخليج : " المتهم نزل دور معانا وهو اللي موتها، قعدنا ساعتين ندور عليها في البيوت، راجعنا الكاميرات لقيناها مخرجتش من البيت".
وتابعت: "المتهم بقاله 7 شهور في المنطقة وكلنا شاكين في أمره، بتهمه بسرقة أعضاء بنتي مش بس الحلق".
واستكملت: "هو متجوز واحدة وخاطب واحدة تانية، منها لله اللي حرقت قلبي على بنتي، وخدروا البنت عشان يبيعوا أعضائها، عرفنا من الكاميرات أنه طلع بالبنت ومنزلش".
وأختتمت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيهم عاوزين حقها من القتلة".
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