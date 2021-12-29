/669158/تعيين-علاء-عبد-الصادق-بشركة-الكرة-بالأهلي-وقبول-اعتذار-حسام-غالي

أقيم اليوم الأربعاء الاجتماع الأول للجمعية العمومية لشركة الكرة بالنادي الأهلي، وتواجد محمود الخطيب رئيس النادي ممثلاً، وياسين منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي والنائب للمشرف العام على الكرة بالأهلي.

فيما تواجد أيضا مصطفى مراد فهمي، نائب رئيس شركة الكرة بالأهلي وإبراهيم المنيسي ممثلاً عن مجلة النادي الأهلي، وعمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة.

وتم إقرار جماعي من جانب الجمعية العمومية بتعيين علاء عبد الصادق عضواً بمجلس إدارة الشركة، مع قبول اعتذار حسام غالي، وذلك بعدما أصبح بمجلس إدارة النادي.

وأكد عمرو شاهين "الاجتماع شهد تنسيق كامل حول العديد من الأمور الخاصة بشركة كرة القدم، ودراسة تعيين مراقب حسابات ومستشارين قانونيين واعتماد الميزانية للشركة، على أن تتواصل الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم من قرارات خاصة بالشركة على الوجه الأكمل".

تعرف على أرقام مباريات الأهلي أمام الأندية السودانية خارج مصر.. رقم سلبي كبير

يستعد النادي الأهلي، لحملة الدفاع عن بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، والبطولة الحادية عشر عبر التاريخ.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأهلى بجانب الهلال والمريخ من السودان، وصن داونز بطل جنوب أفريقيا.

وبرغم الأرقام الجيدة للمارد الأحمر أمام الفريق الجنوب أفريقي، إلا أن مباريات الفريق أمام أندية السودانة مكتملة غير جيدة نهائيا.

وتقول الإحصائيات أن النادي الأهلي لم يحقق الفوز على أندية السودان في بطولة دوري أبطال أفريقيا نهائيا.

وكانت آخر مباريات الفريق في السودان البطولة الماضية أمام المريخ وتعادل بهدفين لكل فريق، والمباراة التي قبلها كانت أمام الهلال وانتهت بالتعادل الإيجابيبهدف لكل فريق.

أرقام الأهلي أمام الأندية السودانية غير جيدة خارج مصر، وهذا الأمر سيكون له إهتمام كبير من بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، من أجل كسر العقد التي مازالت مستمرة طوال تاريخ بطولات أفريقيا المختلفة.

علاء عبد الصادق

لعب النادي الأهلي أمام أندية السودان 13 مباراة من قبل في مختلف البطولات الأفريقية، وكانت نتجية التعادل هي الحاضرة بشكل كبير بواقع 9 تعادلات آخرها العام الماضي.

بينما فاز الفريق في مباراة واحدة فقط، وكانت أمام المريخ السوداني في عام 1993 بكأس الكؤوس الأفريقية.

أما الهزائم فعدد 3 فقط حتى الأن، فسيكون الإعتماد من بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، والذي حقق نتائج جيدة معا لفريق أمام تحدي كبير من أجل عبور هذه الإحصائية التي لا تأتي في صالح أبطال أفريقيا 10 مرات من قبل.