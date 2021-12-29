/669162/طلاق-أحمد-الفيشاوي-وندى-الكامل-بعد-قصة-حب-طويلة

قامت ندي الكامل بالشكف من خلال حسابها على إنستجرام عن طلاقها من أحمد الفيشاوي، وذلك بعد قصة حب طويلة، ترجمتها حالة الرومانسية التي كانت تظهر بشكل ملحوظ بينهما طوال الوقت في المناسبات العامة.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل طلاق أحمد الفيشاوي و ندى الكامل وذلك خلال السطور القادمة.

طلاق أحمد الفيشاوي و ندى الكامل

وقامت ندى الكامل بالكتابة "من امرأه قلبها هلك وانطفئ.. اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا ".

ندى الكامل تعرض تفاصيل الطلاق علي حسابها الرسمي

واستكملت كتابتها "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح..ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس.. واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة.. ولكن واحقاقا للحق.. لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر.. سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وأضافت ندى "اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم ابدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزه نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها.. واعلم ان عزه النفس و الكذب نقطه فاصله في حياتي ينتهي عندها اي صديق او حبيب.. انها خطوطي الحمراء يا صديقي".

أحمد الفيشاوي يستعد لعمل فني جديد بالتعاون مع عصام عبد الحميد

وكان أعلن أحمد الفيشاوي عن عمل سينمائي جديد من يجمعه بالمخرج عصام عبد الحميد دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالعمل، ومن المقرر أن يبدأ في تصويره خلال الفترة المقبلة، اذ نشر صورة تجمعه بعصام عبد الحميد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “مع المخرج السعيد عصام عبدالحميد بنحضر فيلم جديد كوميدي و فانتزيا”..