/669160/فساد-إحالة-4-متهمين-فى-قضية-رشوة-مسئولين-بوزارة-الصحة-للجنايات

أصدر المستشار النائب العامة، المستشار حمادة الصاوي، قرارًا بإحالـة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهـام أولهـم بطلبـه لنفسـه مبلغ خمسة ملايين جنيـه وأخـذه منـه سـتمائة ألـف جنيـه على سبيل الرشـوة مـن مـالـكي مستشـفي خـاص،وذلك بوساطة متهمين آخرين مقـابـل اسـتعمال نفـوذه للحصـول مـن مـسـئولين بوزارة الصحـة على قرارات ومزايـا متعلقـة بعـدم تنفيـذ قـرار غـلـق المستشفى لإدارتهـا بغير ترخيص، وإعـداد تقريـر مـزور يثبـت -على خلاف الحقيقـة- عـدم وجـود أي مخالفات بهـا، وقـد أسـنـد للمتهـم الرابع ارتكابـه ذلـك التزويـر.

دوت الخليج

النائب العام يأمر بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية

وقـد أقامت النيابة العامـة الدليـل بالدعـوى مـن أقـوال ثلاثة عشر شـاهـدا مـن بينهـم مـالـكا المستشـفـى الـلذان أبلغـا هيئة الرقابـة الإداريـة بواقعـة الرشـوة فـور طلبهـا وسـايرا المرتشي بـإذن مـن النيابـة العامـة حـتى تمـام ضبطـه، فضلًا عـن إقـرارات المتهمين الاثنين اللذيـن توسطا في الرشـوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطـة.

إحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية

ومـا ثـبـت بهـا مـن مـراسـلات أكـدت ارتكاب الواقعـة وكـذا اطـلاع النيابـة العامـة على جميع تقاريـر المعاينـة الخاصـة بالمستشفى الصحيحـة منهـا والمـزورة، والاطلاع على مستندات بنكيـة تثبـت واقعـة تقـديـم مبـلـغ الرشـوة، علاوة على مـا تأيد في ذلـك مـن مشـاهدة واستماع النيابة العامـة لـقـاء ومحادثات أذنـت بتسجيلها.